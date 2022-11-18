Темрюкский район, Краснодарский край, 18 ноября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Темрюкском районе Краснодарского края жёлтый уровень террористической опасности продлили до 2 декабря. Соответствующий документ 18 ноября подписал глава Кубани Вениамин Кондратьев, передал корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

На основании распоряжения экстренные службы в Темрюкском районе, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В общественных местах усилены патрули, на дорогах — досмотры машин. Особое внимание уделено социальным и инфраструктурным объектам, усилен миграционный контроль.

Как уже сообщало ИА REGNUM, распоряжение о введении жёлтого уровня террористической опасности в Темрюкском районе Кубани было подписано 8 октября.