Москва, , 13:36 — REGNUM Популярные музыканты Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли) и Anna Asti (Анна Дзюба) опубликовали совместный сингл под названием «Как твою любовь понять?». Выход работы состоялся на всех музыкальных платформах 18 ноября.

ANNA ASTI Василий Иванов © ИА REGNUM

В песне артисты рассказывают о двух людях, влюбленных друг в друга, и о проблемах, которые возникают в их отношениях. Стоит отметить, что композиция «Как твою любовь понять?» стала первым сотрудничеством Jony и Anna Asti.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Anna Asti вошла в число российских исполнителей с самыми большими гонорарами. Так, за одно выступление певица получает не менее 1,5 млн рублей.

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