Москва, 18 ноября 2022, 13:31 — REGNUM Российские войска освободили в Донецкой Народной Республике населённый пункт Опытное. Об этом 18 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ежедневной сводке министерства говорится, что на территории Донецкой Народной Республики в результате наступательных действий российских войск был освобождён населённый пункт Опытное.
Как сообщало ИА REGNUM, дорога между населёнными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики взята под полный контроль российских войск.