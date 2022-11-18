Москва, 18 ноября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Российские войска освободили в Донецкой Народной Республике населённый пункт Опытное. Об этом 18 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Tourister.ru Министерство обороны РФ

В ежедневной сводке министерства говорится, что на территории Донецкой Народной Республики в результате наступательных действий российских войск был освобождён населённый пункт Опытное.

Как сообщало ИА REGNUM, дорога между населёнными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики взята под полный контроль российских войск.