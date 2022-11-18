Москва, 18 ноября 2022, 13:31 — REGNUM Чтобы говорить о перспективах ремонта «Северных потоков», необходимо дождаться полной оценки ущерба, заявил 18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокурор Матс Юнгквист, который ведет предварительное расследование в рамках Швеции, заявил, что взрывы, приведшие к повреждению газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — это грубая диверсия.
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