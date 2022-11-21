Томск, 21 ноября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Демонстрация замыкания ядерного топливного цикла в промышленном масштабе состоится в Томской области в 2029 году. Об этом заявил директор по управлению жизненным циклом ЯТЦ и АЭС госкорпорации «Росатом» Владислав Корогодин на «Атомэкспо-2022» в Сочи.

Администрация Томской области Опорная плита для блока реактора БРЕСТ-ОД-300

«Мы уже обладаем основой инфраструктурой замыкания ядерного топливного цикла… Полная демонстрация замыкания будет показана в 2029 году непосредственно на площадке в Северске», — цитирует «РИА Новости» его заявление.

Добавим, что опытно-демонстрационный комплекс в составе ядерного энергоблока БРЕСТ-ОД-300 строится в настоящее время в Северске. Целью проекта является создание новой технологической платформы, которая позволит решить проблемы отработанного ядерного топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года на строительную площадку была доставлена опорная плита для блока опытного реактора. Для перевозки негабаритного груза властям пришлось вводить ограничения на трассе Томск — Самусь.