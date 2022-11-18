Москва, 18 ноября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России не занимается списками на обмен с США, а потому вопрос о наличии в таких списках гражданина РФ Вадима Красикова не входит в компетенцию ведомства. Об этом 18 ноября заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Nikita Dezhurny МИД России

«Вопросы такого рода не относятся к компетенции МИД», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Рябок уточнил, что он знает об осуждённом в США гражданине РФ Викторе Буте, однако происходящее в этом вопросе не тема для российского внешнеполитического ведомства и «поэтому здесь импровизации исключены с моей стороны».

«Мы не занимаемся списками», — пояснил замглавы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве иностранных дел России не стали раскрывать детали переговоров встречи глав Службы внешней разведки России и ЦРУ Сергея Нарышкина и Уильяма Бернса, которые прошла в Анкаре.