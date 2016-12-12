Участники совещания:
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
спикер Госдумы Вячеслав Володин
заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев
секретарь Совета безопасности Николай Патрушев
министр внутренних дел Владимир Колокольцев
министр иностранных дел Сергей Лавров
министр обороны Сергей Шойгу
директор ФСБ Александр Бортников
директор СВР Сергей Нарышкин
специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
глава МЧС Александр Куренков.
«Министерство по чрезвычайным ситуациям предлагает обсудить совершенствование гражданской обороны», — говорит Путин.
Чтобы обсудить систему гражданской обороны, Путин впервые с февральского заседания собрал совещание Совета безопасности в Кремле в очном формате.
Глава государства предложил обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны.