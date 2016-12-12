18 Ноября
 
13:49

Участники совещания:

  • спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

  • спикер Госдумы Вячеслав Володин

  • заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев

  • секретарь Совета безопасности Николай Патрушев

  • министр внутренних дел Владимир Колокольцев

  • министр иностранных дел Сергей Лавров

  • министр обороны Сергей Шойгу

  • директор ФСБ Александр Бортников

  • директор СВР Сергей Нарышкин

  • специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов

  • глава МЧС Александр Куренков.

13:48

«Министерство по чрезвычайным ситуациям предлагает обсудить совершенствование гражданской обороны», — говорит Путин.

13:47

Чтобы обсудить систему гражданской обороны, Путин впервые с февральского заседания собрал совещание Совета безопасности в Кремле в очном формате.

13:37

Глава государства предложил обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны.