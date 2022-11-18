Москва, 18 ноября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 ноября начал совещание с членами Совбеза России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Напомним, накануне участвующее в СВО российские вооруженные силы нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса киевских террористов. Также была нарушена работа связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры.

В Минобороны известили, о пресечении 17 ноября переброски резервов ВСУ и доставки иностранных вооружений в районы боевых действий. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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