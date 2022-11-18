Рим, 18 ноября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Целью ударов российской армии по инфраструктуре на территории б. УССР является стимулирование массовой миграции с этой территории, с таким утверждением выступил 18 ноября министр обороны Италии Гвидо Кросетто.

Правительство Италии

Министр предполагает, что замысел Москвы — «наказать» страны Запада за их поддержку киевского режима прибытием миллионов беженцев с территории б. УССР.

В 2022 году власти Италии отправили в Киев пять партий оружия, также Италия использовалась в качестве пересадочного пункта для поставок. По данным социологов, большинство (60%) граждан страны выступают против таких поставок. Новое правительство Италии (начало работу в октябре 2022 года) продолжает поддерживать киевский режим морально, однако новых поставок оружия не планирует.