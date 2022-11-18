* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 18 ноября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Шииты являются важной частью афганского общества. Об этом на встрече с делегацией афганских шиитов во главе с Мохаммадом Акбари, заместителем главы Совета шиитских улемов Афганистана, заявил Абдул Салам Ханафи, заместитель премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает агентство «Тасним».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

На встрече он отметил, что народ Афганистана в разные периоды истории «жил по-братски», и единство и сплочение нации является насущной необходимостью для прогресса и развития страны.

Ханафи сказал, что правительство обязано решать проблемы людей независимо от этнических и религиозных различий.

Мохаммад Акбари высказал наиболее важные требования шиитской общины в области образования, социального обеспечения и развития и подчеркнул внимание правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к этим темам.

Ранее Совет шиитских улемов Афганистана выступил за легитимацию шиитской религии в Афганистане, «Закон о личном статусе шиитов», участие шиитов в правительстве пропорционально их численности, преподавание шиитской юриспруденция Джафари в университетах и школах, где большинство учащихся составляют шииты, открытие школ для девочек.