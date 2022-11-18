Уфа, 18 ноября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Причиной возгорания в жилом помещении в Башкирии, в результате которого погибли семь человек, могло послужить короткое замыкание из-за неисправности электропроводки. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Moscow.mchs.ru Пожарные

Сообщается, что 18 ноября в Стерлитамакском районе произошло возгорание в пристроенном помещении двухквартирного кирпичного жилого дома в деревне Матвеевка. В тот момент в доме находились 46-летний мужчина, 44-летняя мать и семеро несовершеннолетних мальчиков 14-и лет, 10-и лет, восьми лет, семи лет, шести лет, и двое пятилетних детей.

Отмечается, что двух пятилетних детей отец успел вынести на улицу, при этом спасти мужчину и других членов семьи не удалось. Все пострадавшие являются жильцами одной из квартир, жильцы другой квартиры не пострадали, пояснили в пресс-службе.

«Причиной возгорания могло послужить короткое замыкание вследствие неисправности электропроводки в доме», — сообщает пресс-служба.

Сейчас следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

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