Владимир, , 13:23 — REGNUM Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении главы администрации города Покрова Владимирской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Надзорное ведомство провело проверку соблюдения земельного законодательства. Прокуратура установила, что в 2021–2022 годах чиновник продал 11 участков по льготной стоимости без торгов и каких-либо оснований. Ещё одному покупателю несколько участков достались путём заключения соглашений о перераспределении земель.

По оценке ведомства, ущерб муниципальному образованию составил не менее 4,9 млн рублей.

Уголовное до возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».