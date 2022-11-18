Чебоксары, , 13:19 — REGNUM В Чувашии растут сугробы, и ожидается новая порция снега. Погода в республике практически соответствует зимней, в ближайшее время может похолодать до — 20 градусов. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Снегопад Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, в республике после снегопадов высота сугробов достигает 6 см и установившийся снежный покров, вероятнее всего, сохранится до весны. Между тем, на Чувашию надвигается ещё один циклон: в ночь на 19 ноября он принесёт новую порцию снегопадов.

По словам синоптика-любителя, за последние дни в Чувашии похолодало до — 10…-12 градусов мороза, при этом в ночь с 19 на 20 ноября станет ещё холоднее — местами воздух может остыть до -20 градусов. При этом в выходные дни, 19 – 20 ноября, прогнозируется солнечная погода.

21 ноября смена воздушной массы приведёт к туманам, ослаблению ветра и потеплению, местами возможны осадки. По прогнозам, 22 ноября будет сухая погода, 23 ноября ожидается ледяной дождь. Столбики термометров приблизятся к нулевой отметке.

По предварительным данным, во второй половине недели выпадет немного снега и к 26 — 27 ноября установится сухая погода с температурой — 15…-20 градусов мороза.

Отметим, что 18 ноября в Чувашии объявлялся жёлтый уровень опасности из-за метели и усиления восточного ветра с порывами 10-15 м/с.