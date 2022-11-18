Воронеж, 18 ноября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Воронежской области на 19 ноября из-за сильного гололёда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Павел Ищенко ИА REGNUM Воронеж. Зима

«От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено «Штормпредупреждение». В период с 06:00 до 18:00 19 ноября 2022 года местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — сильный гололед», — сообщили в ведомстве.

Автовладельцев призывают заменить летние шины на зимние и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17–18 ноября Воронеж накрыли первые сильные снегопады, за сутки выпало более 10 см снега.