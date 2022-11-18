Москва, , 13:19 — REGNUM Законопроект, который позволит создать комфортные и безопасные условия проживания граждан в многоквартирных домах при размещении и эксплуатации сетей связи и беспрепятственного предоставления им качественных услуг связи, внесли в Госдуму депутаты от думской фракции СРЗП Сергей Миронов и Галина Хованская, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно законопроекту, собственники на общем собрании смогут наделить лицо, управляющее многоквартирным домом, одного из собственников или подрядную организацию, которая обслуживает сети дома, полномочием по использованию общего имущества для получения жителями услуг связи. Также в законопроекте указывается порядок, по которому организуется общее собрание собственников.

Кроме того, предусматривается возможность смены оператора связи и демонтажа его сетей связи собственниками помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания. Как указали авторы законопроекта, это необходимо для того, чтобы исключить случаи монополизации услуг связи в многоквартирном доме.

Правительство предлагается наделить полномочием по установлению порядка определения размера платы со стороны операторов. В нее предлагается включать расходы за электроэнергию, а также расходы на выполнение работ и услуг по содержанию общего имущества, которые возникли при размещении и эксплуатации сетей связи. В настоящее время собственники помещений в многоквартирном доме не видят, куда расходуются средства, полученные от операторов связи, указано в сопроводительных материалах.

Авторы инициативы предлагают дать собственникам право на общем собрании освободить операторов связи от внесения платы за использование общего имущества в многоквартирном доме.

В домах, которые полностью или на 50% относятся в государственной или муниципальной собственности законопроектом сохраняется порядок предоставления доступа операторам связи в соответствии с законом «О защите конкуренции».

Депутаты предусмотрели и переходные положения, по которым предлагается сохранить действие ранее заключенных договоров между лицами, осуществляющими управление многоквартирным домом, и операторами связи в той части, которая не противоречит вводимым в Жилищный кодекс РФ. Операторы связи могут продолжать эксплуатировать свои сети и после вступления в силу поправок, но только если они ранее их эксплуатировали в соответствии с договорами, заключаемыми с лицами, осуществляющими управление многоквартирным домом.

Внесенный в Госдуму накануне законопроект депутатов от «Единой России» предполагает безвозмездное размещение сетей связи и доступ операторов в многоквартирные дома (кроме платы за электроэнергию); размещение сетей связи в домах по желанию любого собственника или нанимателя жилья без необходимости принятия решения общим собранием. Поправками также предлагается установить единый порядок размещения сетей связи в домах, а также правила взаимодействия между оператором связи и управляющей компанией дома. Этот порядок установит правительство РФ.

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