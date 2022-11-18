Луганск, 18 ноября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Киевские боевики на луганском направлении начинают «выдыхаться», заявил 18 ноября офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Хотелось бы отметить, что есть положительная тенденция — на некоторых участках видно, что противник выдыхается, уже от активных наступательных действий переходит в маневренную оборону и вообще в глухую оборону», — сказал он в эфире Первого канала.

Вместе с тем Марочко добавил, что ВСУ не прекращают попыток атаковать позиции Вооруженных сил России.