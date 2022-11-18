Ростов-на-Дону, , 13:15 — REGNUM В Ростовской области двое мужчин, призванные в рамках частичной мобилизации, вернулись домой. У них выявлены серьёзные заболевания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном штабе Общероссийского народного фронта.

Отправление для подготовки в десантные подразделения в рамках частичной мобилизации Александр Погожев © ИА REGNUM

Домой вернулся отец годовалой девочки, страдающий проблемами со спинными дисками, гемангиомой и остеохондрозом. У второго мобилизованного диагностированы синдром Пьера Мари-Бамбергера, системные поражения соединительной ткани, булла верхней доли правого лёгкого, нарушение ритма и проводимости сердца.

Как отмечается, эти заболевания не были замечены донскими военкоматами в связи с поверхностным медицинским обследованием мужчин и отсутствием записей в личных делах об имеющихся хронических заболеваниях призывников.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в октябре из воинских частей домой вернулись около 100 ошибочно мобилизованных. Все случаи ошибочной мобилизации рассматривает рабочая группа, созданная на Дону 28 сентября.

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