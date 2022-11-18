18 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что мэр расположенного в западной части территории бывш. УССР города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей многоэтажек на зиму переехать в сельскую местность или же в индивидуальные дома.

Оксана Переможенко, , 16:56 — REGNUM Мэр расположенного в западной части территории бывш. УССР города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей многоэтажек на зиму переехать в сельскую местность или же в индивидуальные дома.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина у печки (фрагмент)

По его словам, в связи с острой ситуацией в электроснабжении зимой жителям многоэтажных домов придется непросто. В связи с этим Марцинкив призвал договориться о проживании в сельской местности с родственниками или знакомыми. Он также добавил, что чем дальше, тем хуже будет ситуация.

Призыв Марцинкива обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения призвали жителей многоэтажек Ивано-Франковска ехать в Европу и США, которые виновны в происходящем на территории б. УССР. Иные предложили мэру Ивано-Франковска покинуть свой пост. Были и те, кто отметил, что мародерам будет удобнее грабить оставленные квартиры.

«А он пока к Польше присоединит область», — пошутил Crypto Sapiens.

«Пусть едут к Байдену в Америку», — с сарказмом написала Валентина Щ.

«Из села вышли, в него и вернутся», — добавил Степан.

«Зачем в сёла перебираться? Может, сразу в схроны?» — не без сарказма спросил Анатолий К.

«В городах будет рай для мародеров», — пишет Viktor M.

«Ну мэр же вместе со своими жителями до конца…» — написала «Аврора».

«Ждем в Сибирь! Земли у нас много, дров и угля хватает! И интернета тоже в каждом троллейбусе дофига!» — иронизирует Danila.

«Может, ему лучше покинуть свой пост и уехать в село?» — предложила Ирина З.

«Чего-то сомневаюсь, что западенцы (жители западной части территории б. УССР — О. П.) с радостью примут у себя городских… Пусть даже тоже западенцев…» — отметил Sega C.

«Нет… [Жители территории б. УССР] должны остаться в своей стране и принять все тяготы. Правительство же уверено в патриотичности [жителей территории бывш. УССР]. Или всё же боятся бунта?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

Село Дарья Драй © ИА REGNUM

«А он жил в селе? Там не мёд, там пахать надо. Летом — с четырех, зимой — с полседьмого», — написала Seljanothcska.

«Ох, кто-то наживётся на городских…» — добавил Дима.

«Наверное, настало то время, когда родственники [с территории бывш. УССР] вспомнили о том, что в России есть родня», — иронизирует «Русский».

«Все в Америку, к немцам, лягушатникам. Короче, к своим друзьям, которые поставляли оружие!» — не без сарказма призвал Юрий.

«В сёлах без электричества тоже долго не протянут», — прокомментировал еще один участников обсуждения.

«Жаль простых людей, такие ужасы. Но равнодушие одних и ненависть других (нациков) привели к такому плачевному результату. Зато сейчас почувствуют, что такое Донбасс», — комментирует Марина Н.

«Я сейчас вспомнила, как на Майдане эти селяне ставили палатки, сажали огороды, свиней притащили, сажали укроп. Сейчас все из городов набьются в села, и сами же селяне втридорога будут с них сдирать за разваленные хаты», — добавила Кира.

«Всё правильно. [Территория, подконтрольная киевскому режиму] возвращается туда, откуда ее вытащила Россия и СССР», — пишет И. Д.

«Что-что? Вот так некогда индустриальная страна становится окончательно аграрной…» — не без сарказма отметил Victor.

«А я бы в Европу рванула! Европа должна [жителям территории бывш. УССР]! Пусть содержат!» — отреагировала Ирена.

«Наступает европейское, холодное будущее. За это прыгал майдан», — не без сарказма написал Pavel7719.

«Почему мэры и чиновники [киевского режима] не приглашают соотечественников в свои заграничные дома?» — подытожила Нино М.