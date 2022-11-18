Париж, 18 ноября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Способность Китая якобы «оказывать давление» на Россию является «чрезвычайно полезной». Об этом 18 ноября заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«У Китая важная роль… оказывать давление на Россию», — сказал он, уточнив, что считает такую способность Пекина «чрезвычайно полезной».

Также Макрон высказал мнение, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы может сказать президенту России Владимиру Путину о необходимости «соблюдать международное право» и о том, что «нельзя пересекать черту относительно применения ядерного оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что австралийская сделка по атомным подводным лодкам не принесёт результатов.