Красноярск, 18 ноября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Итоги уборочной кампании подвели на заседании агрокомитета Законодательного собрания Красноярского края. Как сообщили ИА REGNUM 18 ноября в краевом парламенте, региональные аграрии собрали рекордный за последние 35 лет урожай.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По словам вице-премьера края, министра сельского хозяйства и торговли Леонида Шорохова, в регионе в 2022 году собрали 3,2 млн тонн зерновых и зернобобовых. Средняя урожайность составила 34 ц/га. Лидерами по сбору урожая стали Ужурский и Назаровский районы.

Также в крае собрано 0,5 млн тонн маслосемян рапса; 113,8 тыс. тонн картофеля; 24,1 тыс. тонн овощей.

Как уточняет телеграм-канал Заксобрания «Парламент на Енисее», уборка проходила в сложных условиях. Ситуацию осложняли осенние дожди и ранние снега.

Актуальной задачей теперь является помощь аграриям по продаже зерна по приемлемой цене, подчеркнул председатель комитета Владислав Зырянов. Предпринимаются определённые шаги для того, чтобы «повлиять на федеральные органы власти в части организации экспорта зерна», подытожил Зырянов.

Напомним, в 2020 году урожайность зерновых и зернобобовых в крае составляла по состоянию на 15 ноября 32,2 ц/а. В 2021 году она была чуть ниже, чем в 2020-м.

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