Симферополь, , 13:13 — REGNUM Уголовное дело по факту исчезновения 16-летней жительницы Симферополя возбуждено следственными органами, сообщили 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю. Дело возбуждено по статье 105 УК РФ — «Убийство».

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

С заявлением об исчезновении девушки в правоохранительные органы обратились её родители. По их словам, дочь, студентка первого курса одного из колледжей, утром 17 ноября ушла из дома и до сих пор не вернулась, на связь не выходила. Конфликтных ситуаций с ребёнком в семье не было, в целом семья характеризуется положительно.

На данный момент ведутся активные поиски пропавшей девушки с участием следователей, полицейских, добровольцев поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Крым». Отрабатываются возможные маршруты передвижения девушки, организован информационный обмен с правоохранительными органами и службами взаимодействия, отрабатываются знакомства пропавшей.

Расследование дела находится на личном контроле руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.