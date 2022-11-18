Москва, 18 ноября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Абсолютное большинство жителей России (96%) полагают, что следует сохранить детские праздники и новогодние ёлки на фоне продолжающейся специальной военной операции (СВО). Такие данные опроса представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Алексей Колчин, ИА REGNUM С Новым годом!

Также большинство граждан (85%) поддержали праздничное оформление магазинов, торговых центров и ярмарок. При этом 70% считают, что, оформляя города, власти должны отказаться от приобретения новой иллюминации и украшений.

Меньше всего поддержки получили новогодние фейерверки и салюты (44%). По мнению 54%, в текущих условиях от них стоит отказаться. Более 80% выступили с инициативой поздравить с Новым годом и поддержать бойцов — участников СВО и членов их семей.

Опрос по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) проведён 12–13 ноября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, провести новогодние корпоративы в 2022 году планируют 45% руководителей российских компаний.

Читайте подробнее: Почти 50% компаний в РФ планируют провести новогодние корпоративы