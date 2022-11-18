Москва, , 13:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе провести переговоры с кубинским лидером Мигелем Диасом-Канелем, а также посетить саммит ОДКБ в Ереване. Об этом 18 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент России Владимир Путин Kremlin.ru

«Будет поездка в Армению на саммит ОДКБ и будут переговоры российско-кубинские», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Диас-Канель приедет с визитом в Россию.

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