Москва, 18 ноября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе провести переговоры с кубинским лидером Мигелем Диасом-Канелем, а также посетить саммит ОДКБ в Ереване. Об этом 18 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент России Владимир Путин

«Будет поездка в Армению на саммит ОДКБ и будут переговоры российско-кубинские», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Диас-Канель приедет с визитом в Россию.