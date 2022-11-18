Анкара, 18 ноября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом 18 ноября сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Стороны обсудили двусторонние отношения России и Турции, а также «зерновую сделку», говорится в информации.

Ранее американские СМИ сообщили об отказе президента Турции Реджепа Эрдогана отправиться в Канаду на международный форум. Официальной причиной отмены поездки, по их сведениям, названа необходимость занять вопросами, связанными с «зерновой сделкой».