Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Анкара, 18 ноября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом 18 ноября сообщили в канцелярии турецкого лидера.
Kremlin.ru
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Стороны обсудили двусторонние отношения России и Турции, а также «зерновую сделку», говорится в информации.
Ранее американские СМИ сообщили об отказе президента Турции Реджепа Эрдогана отправиться в Канаду на международный форум. Официальной причиной отмены поездки, по их сведениям, названа необходимость занять вопросами, связанными с «зерновой сделкой».