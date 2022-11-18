Минск, , 13:16 — REGNUM В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовятся к проведению сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) в Ереване. Об этом, как сообщает пресс-служба организации, 18 ноября сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко генсек ОДКБ Станислав Зась.

ОДКБ Zviazda.by

«Станислав Зась проинформировал Александра Лукашенко о ходе подготовки к очередной сессии СКБ ОДКБ, намеченной на 23 ноября в Ереване, а также о выполнении ряда отдельных поручений Совета коллективной безопасности», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщил журналистам, что председательствовать на заседании СКБ будет премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ожидается, что на встрече будут главы всех стран, входящих в Организацию, включая президента России Владимира Путина.

Отмечается, что на заседании планируется принять ряд «важных политических заявлений».

Напомним, Ереван обратился в ОДКБ 13 сентября, когда начались боестолкновения на армяно-азербайджанской границе. В район выезжали две миссии Организации для выяснения обстоятельств инцидента.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин обсудил с Пашиняном подготовку мероприятия ОДКБ