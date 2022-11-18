Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM Молодой мужчина, который напал с ножом на пенсионерку в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, нанес ей 15 ножевых ранений в грудь, после чего неудачно попытался перерезать себе горло, рассказал 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Главное Следственное Управление Следственного комитета по городу Санкт-Петербургу Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Напомним, тело 63-летней женщины с множественными колото-резанными ранами грудной клетки обнаружили вечером 17 ноября в Пискаревском парке в Калининском районе города. Об убийстве прохожей сообщил 26-летний молодой человек, у которого была порезана шея. Как рассказал правоохранительным органам подозреваемый, он напал на пенсионерку, которая занималась скандинавской ходьбой, после чего нанес себе несколько ранений, в том числе в шею. Сейчас за его жизнь борются врачи в реанимации одной из городских больниц.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство)», — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств трагедии.

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