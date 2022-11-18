Багдад, 18 ноября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Турции провели спецоперацию в Иракском Курдистане. Об этом 18 ноября сообщает Hurriyet со ссылкой на министерство обороны Турции.

Минобороны Турции

По данным военного ведомства, в ходе операции было обнаружено одно из укрытий Рабочей партии Курдистана (признана в Турции террористической группировкой).

Отмечается, что в ходе столкновения были ликвидированы несколько рядовых боевиков и один полевой командир.

Ранее власти Турции заявили, что Рабочая партия Курдистана несёт ответственность за недавний теракт в Стамбуле, в результате которого погибли шесть человек и 81 получил ранения.