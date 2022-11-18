Москва, , 13:09 — REGNUM Заместитель министры иностранных дел России Сергей Рябков не исключил новых контактов Москвы и Вашингтонас на более высоком уровне после встречи в Каире по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Сергей Рябков Mid.ru

«Если американцы проявят к этому интерес и готовность, мы отказываться не будем», — сказал дипломат журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что Россия и США проведут заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

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