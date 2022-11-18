Москва, , 13:15 — REGNUM Судебное решение по делу о крушении авиарейса MH17 на территории б. УССР в 2014 году невозможно оценить без глубокого анализа. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 18 ноября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комментируя вердикт, вынесенный судом в Гааге, он выразил сожаление из-за недопуска России к расследованию. Россия, отметил он, не смогла участвовать в этой работе, что по меньшей мере не способствовало объективности разбирательства.

«Что касается оценки самого судебного решения, то сначала необходим глубокий анализ», — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября суд в Нидерландах признал вину троих российских граждан в уничтожении самолёта Boeing 777 над Донбассом и убийстве 298 человек, которые находились на борту. Игоря Гиркина (Стрелкова), Леонида Харченко и Сергея Дубинского суд заочно приговорил к пожизненным срокам заключения и выплате компенсации в размере €16 млн.

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