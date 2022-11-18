Москва, , 13:08 — REGNUM Москва всегда приветствует любые миротворческие усилия. Об этом 18 ноября заявил Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерении бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони стать посредником и «усадить Москву и Киев за стол переговоров».

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Президент неоднократно говорил, что мы всегда рады приветствовать любые усилия в плане миротворчества и поддержать такие усилия», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом он добавил, что «заманивать» лучше не президента России Владимира Путина, «куда-нибудь заманить» Зеленского.

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Как сообщало ИА REGNUM, о возможности посредничества в вопросе урегулирования конфликта на территории б. УССР Берлускони заявлял в сентябре. На днях замминистра культуры Италии Витторио Згарби сообщил о желании основателя партии «Вперед, Италия», бывшего премьер-министра организовать переговоры Москвы и Киева.

По словам замминистра, Берлускони верит, что способен организовать переговоры, и если ему это удастся, «не подорвав позиций НАТО, то он войдёт в учебники истории в качестве всемирного героя».

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