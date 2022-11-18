Самара, 18 ноября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Тарифы на коммунальные услуги проиндексируют в Самарской области. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба департамента ценового и тарифного регулирования региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы ЖКХ

Сообщается, что согласно постановлению правительства России, с 1 декабря 2022 года установлен индекс изменения размера вносимой платы граждан за коммунальные услуги для всех регионов — 9%.

В 2023 году и половине 2024 года будут действовать тарифы, установленные в 2022 году, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в ближайшее время планируется пересчитать и региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, который является базой для выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Право получения таких выплат имеют семьи в чьем совокупном доходе счета на жилищно-коммунальные услуги превышают 22%.

По информации пресс-службы, в среднем платеж за коммунальные услуги для семьи из трех человек, которые проживают в трехкомнатной квартире прибавит порядка 550 рублей, для семьи из двух человек, проживающих в двухкомнатной квартире — 400 рублей, а для одного человека, проживающего в однокомнатной квартире порядка 250 рублей.

«Стоит особо отметить, что в 2023 году повышения не произойдет совсем, то есть весь следующий год будут действовать тарифы, принятые в декабре текущего года. Кроме того, и в 2024 году до 1 июля также будут применяться тарифы, принятые в 2022 году», — приводит пресс-служба слова руководителя департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области Алёны Гаршиной.