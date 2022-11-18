Джакарта, , 13:06 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии отметило, что от атипичной прогрессирующей острой болезни почек в стране умерли 200 человек, сообщает CNN Indonesia.

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Представитель министерства здравоохранения Индонезии Мохаммад Сяхрил заявил о 324 случаях заболеваний острой болезни почек. В течение ноября число случаев заболевания в Индонезии имело тенденцию к снижению, и за последние две недели число новых подтвержденных случаев не увеличилось.

«Было зафиксировано 200 смертей и 111 выздоровевших. Что это значит? что за последние две недели не было никаких дополнительных случаев», — заявил министр здравоохранения страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель министерства здравоохранения Индонезии заявил, что уровень смертности от острой заболеваемости почек достиг 60%. Наиболее многочисленную возрастную группу пациентов составляют младенцы в возрасте до пяти лет.

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