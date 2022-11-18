Москва, , 13:05 — REGNUM Придать Дню ветеранов боевых действий официальный статус предложила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»).

Анна Кузнецова Kremlin.ru

«Для того, чтобы подчеркнуть роль ветеранов в защите нашей Родины, укрепить традиционные ценности — такие, как патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, укрепить историческую память — считаю важным в новых условиях придать Дню ветеранов боевых действий официальный всероссийский статус», — сказала Кузнецова, выступая на съезде Всероссийской организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.

День ветеранов боевых действий традиционно отмечается 1 июля в России. Ряд регионов отмечают дату как региональный праздник.