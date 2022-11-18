Бухарест, 18 ноября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Структуры пограничной полиции Румынии (IGPF) получили в свое распоряжение 38 специальных автомобилей повышенной проходимости. Об этом 18 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, транспортные средства были приобретены на средства, выделенные из фондов Еврокомиссии.

«Машины предназначены для использования оперативными структурами в районах с неосвоенным рельефом, труднодоступными или даже затопляемыми районами, обладая множеством высокоэффективных технических характеристик», — говорится в заявлении IGFP.

Предполагается, что уже с 1 декабря автомобили будут использованы при патрулировании северных и юго-западных границ Румынии. Стоимость проекта оценивается в 16 млн леев ($3,3 млн).

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о начале реализации программы по усилению охраны границ страны, часть которых является внешней границей Евросоюза.