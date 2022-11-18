Воронеж, 18 ноября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Извращенца, совершившего действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек, разыскивают в Воронеже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Воронежской области.

Пресс-служба СУ СКР по Воронежской области Предполагаемый преступник

В следственном управлении уточнили, что неустановленный мужчина в парке «Дельфин» в Воронеже «совершил в отношении несовершеннолетних противоправные действия сексуального характера. После этого злоумышленник с места преступления скрылся».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ («Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Правоохранители получили записи с камеры видеонаблюдения, на которых оказался запечатлён предполагаемый преступник, со слов потерпевших составлен его портрет.

Следственные органы разыскивают мужчину на вид 25-35 лет, ростом около 175-180 см, среднего телосложения, с тёмными волосами и короткой стрижкой, одетого в стёганую куртку тёмного цвета без капюшона, на молнии, синие джинсы и белые с тёмными вставками кроссовки. Имеющих информацию о совершенном преступлении и личности злоумышленника, просят сообщить об этом в правоохранительные органы.

Добавим, что накануне, 17 ноября, в родительском сообществе одной из воронежских школ появилась информация о появлении в микрорайоне мужчины, который совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетних. В полиции сообщили о проведении проверки.