Ижевск, , 13:04 — REGNUM В Удмуртии завершено расследование уголовного дела и передано в суд уголовное дело в отношении жителя Ижевска, которого обвинили в нападении на отдел полиции и ранении ножом двух правоохранителей. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Перед судом предстанет 25-летний ижевчанин. Правоохранители полагают, что в ночь со 2 на 3 сентября 2022 года он бросил в здание отдела полиции № 2 в Ижевске бутылки с зажигательной смесью, после чего ранил ножом двух полицейских.

В ведомстве сообщают, что правоохранителей госпитализировали, здоровью одного из них причинён тяжкий вред.

В рамках расследования провели медицинскую, криминалистическую, баллистическую, пожарно-техническую и психиатрическую экспертизы.

Ижевца обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ, ст. 317 УК РФ («Покушение на умышленное уничтожение имущества, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). Уголовное дело передано в суд.

Напомним, что в октябре 2022 года в Воткинске в Удмуртии попытались поджечь военкомат. Пожар потушил сторож.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Удмуртии завели уголовное дело после покушения на 77-летнюю пенсионерку. Правоохранители считают, что внучка пострадавшей утром 31 октября 2022 года облила бабушку легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла, скрывшись с места преступления.

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