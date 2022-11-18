Эль-Кувейт, 18 ноября 2022, 13:06 — REGNUM Пожар вспыхнул на одном из нефтеперерабатывающих заводов кувейтской национальной нефтяной компании. Об этом 18 ноября сообщает KUNA.

Пожар
Пожар
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По данным журналистов, пожар охватил один из насосов газового агрегата №33 в цеху по сжижению газа на предприятии «Мина аль Ахмади» в ночь с 17 на 18 ноября.

Отмечается, что усилиями нескольких пожарных бригад пожар был потушен к утру пятницы. Как сообщается, инфраструктуре завода не был причинён критический ущерб, поэтому предприятие продолжает экспортные операции в штатном режиме.

Тем не менее, спасательные службы проводят полную проверку предприятия на предмет оценки повреждений и жертв среди персонала.