Эль-Кувейт, , 13:06 — REGNUM Пожар вспыхнул на одном из нефтеперерабатывающих заводов кувейтской национальной нефтяной компании. Об этом 18 ноября сообщает KUNA.

Пожар 12019

По данным журналистов, пожар охватил один из насосов газового агрегата №33 в цеху по сжижению газа на предприятии «Мина аль Ахмади» в ночь с 17 на 18 ноября.

Отмечается, что усилиями нескольких пожарных бригад пожар был потушен к утру пятницы. Как сообщается, инфраструктуре завода не был причинён критический ущерб, поэтому предприятие продолжает экспортные операции в штатном режиме.

Тем не менее, спасательные службы проводят полную проверку предприятия на предмет оценки повреждений и жертв среди персонала.