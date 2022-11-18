Москва, , 13:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин 18 ноября провёл телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

«Уже состоялся телефонный разговор президента Путина с президентом Турции Эрдоганом. В ближайшее время мы опубликуем наше традиционное сообщение на этот счёт», — сказал Песков.

Во второй половине дня Путин проведёт ещё один международный разговор. Также у него запланированы закрытые встречи и совещания.

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