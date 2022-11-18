Песков заявил, что Москва приветствует миротворческие усилия Берлускони
Москва, 18 ноября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Миротворческие усилия итальянского политика Сильвио Берлускони приветствуют в Москве, сообщил 18 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Он прокомментировал желание Берлускони выступить посредником в диалоге Москвы и Киева. По словам Пескова, в Кремле приветствуют любые миротворческие усилия. Вместе с тем отметил, что «заманивать» в переговорный процесс следует Киев, а не Москву.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин проведёт совещание с членами Совбеза России.