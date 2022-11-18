Москва, , 13:01 — REGNUM В настоящий момент речь о саммите Россия-США не идет. Об этом сегодня, 18 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Флаги США и России Kremlin.ru

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Россия и Соединённые Штаты продолжают точечные контакты

Как сообщало ИА REGNUM, между Россией и США нет и не ожидается контактов по стратегической стабильности, пояснял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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