Москва, 18 ноября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В настоящий момент речь о саммите Россия — США не идет. Об этом сегодня, 18 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Флаги США и России

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Россия и Соединённые Штаты продолжают точечные контакты.

Как сообщало ИА REGNUM, между Россией и США нет и не ожидается контактов по стратегической стабильности, пояснял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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