Доха, 18 ноября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Катар подкупил восьмерых игроков сборной Эквадора на общую сумму в 7,4 млн долларов, чтобы их сборная уступила в матче открытия чемпионата мира-2022 со счетом 0:1. Об этом со ссылкой сразу на несколько источников в Катаре и Эквадоре пишет в своих соцсетях журналист Амджаж Таха.

D@LY3D Стадион. Катар

«Надеемся, что это ложь и оглашенная информация повлияет в итоге на результат. Мир должен противостоять коррупции в ФИФА», — написал Таха.

Официальной реакции со стороны катарской и эквадорской федераций футбола пока не последовало.

Матч открытия мирового первенства по футболу состоится 20 ноября в 19:00 мск на стадионе «Аль-Байт».