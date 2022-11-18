Минск, 18 ноября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. На данный момент мир находится в шаге от глобальной продовольственной катастрофы. Об этом 18 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе торжественного чествования передовиков агропромышленного комплекса страны, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

President.gov.by Александр Лукашенко

Как отметил президент республики, сегодня каждый колосок «на вес золота» и в 2021 году в мире голодали 828 миллионов человек, то есть около одной десятой части человечества, при этом количество не имеющих финансовой возможности обеспечить себе полноценное питание людей превысило три млрд.

Также он указал, что в этом случае не на последнем месте оказался рост потребительских цен на продукты питания.

«Мир находится в шаге от глобальной продовольственной катастрофы. По разным причинам. Не только по климатическим и географическим. Есть страны, которые в свое время отказались от собственного аграрного производства, превратившись в рынки сбыта импортной продукции. В глазах западных кураторов теперь они выглядят демократичнее нас с вами», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народы двух стран не разделят ни забор с колючей проволокой, ни преступная борьба политиков с памятью предков.