Москва, 18 ноября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Москва продолжит общение с МАГАТЭ, заявил 18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Таким образом он прокомментировал призывы к России покинуть Запорожскую АЭС.

«Мы продолжим наше общение с МАГАТЭ», — сказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на владение Запорожской АЭС.

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