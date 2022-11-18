Москва, 18 ноября 2022, 12:57 — REGNUM Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ проведёт президент России Владимир Путин 18 ноября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По теме мы вас сориентируем», — сказал Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Владимир Путин провёл совещание с членами правительства РФ.
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