Лондон, 18 ноября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Россия и Канада не будут присоединяться к запрету Международной морской организации (ИМО) на тяжёлое топливо до 2024 года. Москва и Оттава использовали свою пятилетнюю отсрочку, которая позволит продолжить использовать тяжёлый мазут в судоходстве. Об этом сообщает High North News.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Об этом страны проинформировали Международную морскую организацию, которая является инициатором запрета на использование тяжёлого топлива.

«Шаг Канады, вероятно, носит временный характер, пока она не сможет официально принять базовое соглашение <…> Для отказа от использования тяжёлого мазута требуется модернизация судов и портовой инфраструктуры стран», — пишет High North News.

Данный запрет обсуждался на протяжении более 10 лет, где в 2021 году ИМО была согласована резолюция, согласно которой вводится запрет на использование тяжёлого топлива в Арктике с 2024 года.

Отмечается, что тяжёлый мазут является самым грязным видом судового топлива и в случае разлива представляет значительный риск для чувствительной экосистемы Северного Ледовитого океана. Он также производит высокий уровень сажи, которая, оседая на снежных поверхностях по всему региону, непропорционально способствует таянию льда. Его также практически невозможно очистить, особенно в более холодных условиях или водах, где оно становится густым и вязким.

«На суда под российским флагом приходится подавляющее большинство перевозок в Арктике. Эти корабли будут освобождены от требований по запрету на тяжёлое топливо до середины 2029 года или до тех пор, пока Россия не присоединится к добровольному протоколу», — указано в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что впервые атомоход «Севморпуть» за сезон дважды зашёл в Петропавловск-Камчатский. На Камчатку он доставил 1300 тонн генеральных грузов. В обратный путь в Санкт-Петербург атомоход загрузили 44 контейнерами со свежемороженой рыбой.

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