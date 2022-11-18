Москва, 18 ноября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, мероприятие состоится в пятницу, 18 ноября.

«Оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков, информируя журналистов о президентском графике. Он пообещал позже сориентировать по теме заседания.