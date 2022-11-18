Москва, , 13:04 — REGNUM Киевский режим с точностью следует западным директивам, поэтому в переговорах с Западом по теме Киева есть смысл. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 18 ноября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

По его словам, предыдущий опыт общения с Киевом показал, что его позиция без разговоров с Западом очень изменчива.

«Поэтому, безусловно, скажем так, направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом, ибо директивы, которые поступают оттуда, весьма скрупулёзно выполняются Киевом», — ответил Песков на вопрос о том, есть ли смысл вести с Западом переговоры по ситуации вокруг киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее подчеркнул, что позиции Москвы и Вашингтона в отношении Киева радикально противоположны, поэтому никакой диалог сейчас невозможен.

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